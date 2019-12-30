СКА прервал победную серию, уступив в овертайме "Северстали"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) череповецкая "Северсталь" на льду домашней арены в овертайме обыграла петербургский СКА со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Андрей Алексеев (3-я минута), Владислав Кодола (38) и Игорь Гераськин (65), а у гостей шайбы забросили Артем Зуб (18) и Андрей Кузьменко (29).

СКА прервал победную серию из трех матчей и с 61 очком занимает второе место в Западной конференции, а "Северсталь" в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы в пятницу, 3 января, на выезде сыграют с финским "Йокеритом", а команда из Череповца в тот же день примет минское "Динамо".