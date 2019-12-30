На Москву надвигается метель

По информации Главного управления МЧС России по городу Москве, в понедельник, 30 декабря, утром в столице начнется метель. Синоптики Росгидромета прогнозируют, что порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Возможна гололедица.

Жителям Москвы рекомендовано переждать непогоду в зданиях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями., водителям — двигаться со сниженной скоростью и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, передает "Интерфакс".