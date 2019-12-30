В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции

По данным курдских СМИ, в воскресенье, 29 декабря, на севере сирийской провинции Ракка произошли боестолкновения между турецкими войсками и подразделениями сирийской армии.

Сообщается, что турецкие военные атаковали позиции сирийских военнослужащих, открыв по ним артиллерийский огонь, передает ТАСС. В результате атаки уничтожены три бронемашины, сирийские подразделения понесли потери убитыми и ранеными.

Атака турецких военных последовала за вооруженной вылазкой курдских формирований из "Сил демократической Сирии", в ходе которой погибли трое турецких военнослужащих.

Как сообщалось, 22 октября текущего года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе прошедшей в Сочи встречи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники были введены в граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности районы. К 29 октября курды завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.