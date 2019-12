Дэвид Мойес вновь возглавил лондонский "Вест Хэм"

Английский футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" объявил о назначении Дэвида Мойеса на должность главного тренера клуба. На этом посту 56-летний специалист сменил чилийца Мануэля Пеллегрини.

Шотландец подписал соглашение с "молотобойцами", рассчитанное на 18 месяцев. Мойес во второй раз возглавил "Вест Хэм", ранее он руководил лондонской командой с ноября 2017 года до мая 2018-го, когда клуб возглавил Пеллегрини.

"За столь короткое время, проведенное в клубе, Дэвид доказал, что способен достичь результатов. Мы верим, что он снова начнет движение в правильном направлении", – заявил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.

Под руководством Мойеса лондонцы тогда провели 31 игру, в которой одержали девять побед, потерпели 12 поражений, десять раз сыграли вничью и завершили сезон-2017/18 на 13-й строчке, имея в активе 42 очка.

Напомним, ранее Мойес также работал в английских командах "Престон Норт Энд" (1998 – 2002), "Эвертон" (2002 – 2013), "Манчестер Юнайтед" (2013 – 2014) и "Сандерленд" (2016 – 2017), а также в испанском клубе "Реал Сосьедад" (2014 – 2015).

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE