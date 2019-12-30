Валерий Брагин: игра шла до гола, к сожалению, его забили американцы

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею с шайбой Валерий Брагин поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в матче с группового этапа чемпионата мира с национальной командой США (1:3).

"Предыдущий матч с Канадой забрал много сил. Ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США, – приводит слова Брагина пресс-служба ФХР. – Не считаю, что США превзошли в тактике – они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках".

Напомним, американцы одержали вторую победу кряду и с шестью очками вышли в лидеры группы B, опередив Россию, в активе которой три очка. В следующем матче турнира российские хоккеисты 31 декабря сыграют с немцами, а сборная США днем ранее встретится с Чехией.