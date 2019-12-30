Жертвами крупного ДТП в Мексике стали 11 человек

В южном мексиканском штате Чьяпас в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом погибли не менее 11 человек, еще семеро получили травмы.

В настоящее время на месте происшествия работает группа в составе сотрудников полиции, прокуратуры и экспертов, устанавливающая обстоятельства трагедии и определения виновного в ДТП, передает ТАСС.