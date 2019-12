Globe Soccer Awards: Роналду в четвертый раз подряд признан футболистом года

В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Award, по версии которой нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом уходящего 2019 года.

В борьбе за награду 34-летний футболист обошел футболистов английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, а также форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Таким образом, Роналду получил эту награду в четвертый раз подряд и в шестой раз в карьере.

"Ливрпуль" признан командой года, а его наставник, немецкий специалист Юрген Клопп назван тренером года. Также были вручены награды в номинациях: Футболистка года (Люси Броунз); Открытие года (Жоау Феликс); Агент года (Жорже Мендеш); Вратарь года (Алиссон); Арбитр года (Стефани Фраппарт); Спортивный директор года: (Андреа Берта).

Congratulations to all winners tonight at the Globe Soccer Awards 🏆#globesoccer pic.twitter.com/jGeZayVtL2