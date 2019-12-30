Крупный пожар под Красноярском. Видео

Накануне в Емельяновском районе Красноярского края вспыхнул пожар в магазине пиломатериалов, площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 30 человек личного состава и 10 единиц техники, которым удалось локализовать возгорание в течение двух часов. Данных о жертвах и пострадавших не поступало, передает ТАСС.