Это просто класс! В Нижнем Новгороде подсветили здание Кремля

Разноцветную архитектурную подсветку городского Кремля включили в Нижнем Новгороде. Кроме того, на одной из башен показывают 3D-шоу. Это не только подарок жителям к Новому году, но и символ обратного отсчёта до празднования 800-летия города. До него остается 600 дней, отмечает телеканал "Россия 24".