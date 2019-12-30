Дональд Трамп осудил инцидент у синагоги в штате Нью-Йорк

Совершенное в минувшую субботу, 28 декабря, нападение на представителей еврейской общины у синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк) осудил президент США Дональд Трамп, назвавший атаку "ужасающей".

Он подчеркнул, что инцидент произошел в седьмую ночь Хануки — иудейского праздника света. Глава американской администрации призвал всех объединится для борьбы с антисемитизмом, чтобы победить это страшное бедствие.

По данным американского Совета по связям с общественностью ортодоксальных иудеев, в результате атаки, осуществленной в расположенном возле здания синагоги доме хасидского раввина, пострадали, по меньшей мере, пять человек, передает ТАСС. Местная полиция сообщила о задержании подозреваемого в совершении нападения.