Якутию накрыл плотный туман

Сразу несколько рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Якутске. Из-за сложных метеоусловий два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга перенаправлены в Нерюнгри и Мирный. В аэропорту Якутска температура установилась на отметке в минус 43 градуса, наблюдается плотный туман, сообщает телеканал "Россия 24".