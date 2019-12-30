Стрельба в Техасе: в больнице умер раненый прихожанин

Три человека погибли в результате стрельбы в церкви в американском штате Техас. Среди них — сам злоумышленник и охранник церкви. Еще один пострадавший от полученных ранений скончался в больнице, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам начальника полицейского управления города, от начала стрельбы до устранения нападавшего прошло 7 секунд. Как сообщает ФБР, следствие пока не готово распространить данные о личности преступника.

Отмечается, что полицейские ранее несколько раз задерживали злоумышленника, однако причины этих задержаний — не называются.