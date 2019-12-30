"Айлендерс" прервал серию поражений, Варламов – вторая звезда встречи

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" на льду арены "Эксел Энерджи-центр" в городе Сент-Пол одержал волевую победу нд командой "Миннесота Уайлд" – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

У победителей встречи голами отметились Райан Пулок (45-я минута), Мэтт Мартин (47) и Том Кюнхакль (58), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Райан Донато (16).

Российский голкипер гостевой команды Семен Варламов отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

"Айлендерс" прервал серию из трех побед и с 51 очком занимает третье место в Восточной конференции, а "Миннесота" расположилась на десятой строчке на Западе, имея в активе 43 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью-Йорка во вторник, 31 декабря, на выезде сыграет с "Вашингтон Кэпиталз", а "Уайлд" на следующий день примет "Торонто".