Хабаровские силовики пресекли деятельности вербовщика в террористические организации

В Хабаровске арестовали подозреваемого в вербовке в международную террористическую организацию. Как заявили в ФСБ, 45-летний горожанин выкладывал в соцсетях ролики с призывами собирать деньги на деятельность террористов, оправдывал их преступления. Мужчину поместили под стражу. Против него возбуждены два уголовных дела, сообщает телеканал "Россия 24".