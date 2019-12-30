"Тампа" без Василевского переиграла "Детройт", Кучеров и Сергачев очков не набрали

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила на льду "Амали-Арены" в Тампе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

У победителей встречи голами отметились Ондржей Палат и Брейден Пойнт, забившие на 25-й и 46-й минутах соответственно, а у гостей единственную шайбу забросил Робби Фаббри (38).

Российские хоккеисты "молний" Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали, а голкипер Андрей Василевский провел весь матч на скамейке запасных.

"Тампа" одержала третью победу кряду и с 44 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Детройт", потерпевший поражение в шестом матче подряд, в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 21 очко.