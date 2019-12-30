Две передачи Дадонова и 38 сэйвов Бобровского помогли "Флориде" обыграть "Монреаль"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на льду домашней арены "BB&T-центр" в Санрайз обыграла команду "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:5 (2:1, 3:2, 1:2).

У победителей встречи по две шайбы забросили Александр Барков и Джонатан Юбердо, а также по разу отличились Ноэль Аччари и Майк Мэтисон, а у гостей голами отметились Томаш Татар, Джефф Питри, Макс Доми, Еспери Котканиеми и Ши Уэбер.

Стоит отметить, что Юбердо, помимо дубля, записал на свой счет два голевых паса, а Барков – один. Также двумя результативными передачами отметился российский форвард "Пантерз" Евгений Дадонов, а его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 38 из 43 бросков по своим воротам.

"Флорида" одержала четвертую победу в последних пяти играх и с 45 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а "Монреаль" в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пантеры" в среду, 1 января, на выезде сыграют с "Коламбусом", а "Канадиенс" в тот же день встретятся с "Каролиной".