"Даллас" благодаря двум очкам Радулова и Гурьянова одержал волевую победу над "Аризоной"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на льду "Хила Ривер-Арены" в Глендейле одержал волевую победу над местной командой "Аризона Койотс" – 4:2 (0:2, 0:0, 4:0).

У победителей встречи голами отметились Джейми Бенн (43), Александр Радулов (51), Роопе Хинц (56) и Маттиас Янмарк (59, ПВ), а у хозяев льда шайбы забросили Тейлор Холл (9) и Конор Гарланд (19).

Российский нападающий "звезд" Денис Гурьянов отметился результативной передачей, а его соотечественник и одноклубник Антон Худобин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

"Даллас" одержал третью победу в последних пяти играх и с 48 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Аризона", потерпевшая третье поражение кряду, в ней же расположилась на шестой строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Старз" в среду, 1 января, примут "Нэшвилл Предаторз", а "койоты" в тот же день дома сыграют с командой "Сент-Луис".