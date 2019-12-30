СКР возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих при пожаре в ЯНАО

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" после гибели при пожаре двух рабочих на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в региональном следственном управлении СКР.

Трагедия произошла вечером 27 декабря – в результате возгорания и последующего взрыва подъемника капитального ремонта скважин на базе автомобиля "КрАЗ" на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк", два человека погибли, один получил травмы. Огнем повреждены три грузовика.

Свою проверку случившегося проводит прокуратура ЯНАО, выясняя особенности соблюдения требований промышленной безопасности на объекте.