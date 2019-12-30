Минск рассчитывает на отмену роуминга с Россией уже в сентябре

Минск рассчитывает, что роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен с 1 сентября 2020 года.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

По его словам, тарифы на мобильную связь не будут полностью идентичными, "но будут отличаться на символические абсолютно величины".

Как ожидается, окончательно сломать стену роуминга Москва и Минск смогут после пакетного соглашения по интеграции двух стран.