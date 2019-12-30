Форвард сборной России Хованов: у США хорошо сыграл вратарь

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Александр Хованов после проигранного матча команде США на чемпионате мира в Чехии заявил, что поражение от американцев не лишило российских хоккеистов уверенности в собственных силах. Также он отметил вратаря соперника.

"Забей мы свои голы – игра повернулась бы в другую сторону. Было две или три штанги. Наращивали темп в третьем периоде, но у соперника хорошо сыграл вратарь", – цитирует форварда официальный сайт ФХР.

Также он высказался о шансах сборной России на турнире. "У нас есть уверенность, что все будет хорошо. Впереди игра с Германией. У нас не должно быть никакой недооценки. Необходимо выйти на этот матч, как на последнюю битву", – заявил хоккеист.

Напомним, что накануне сборная России уступила американцам со счетом 1:3. 31 декабря россияне проведут заключительную игру на групповом этапе против команды Германии.