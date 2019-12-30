Стрельба и поножовщина: в США атакованы прихожане в церкви и синагоге

Сразу два нападения за сутки — в церкви и синагоге в США. Злоумышленник открыл стрельбу в храме во время службы в Техасе. А в Нью-Йорке вооруженный ножом мужчина ворвался в дом раввина.

Воскресное утро. Прихожане церкви в американском штате Техас собрались на утреннюю службу. Молитву прервали звуки выстрелов. Среагировали мгновенно – по нападавшему открыли ответный огонь: стреляли и прихожане, и охрана. Ликвидировали преступника за 7 секунд. Тем не менее, мужчина все же успел ранить двоих. Один из пострадавших скончался на месте, второй – в больнице.

"Я услышал первый выстрел, мне показалось, что я почувствовал запах пороха. Мы с женой упали на пол, и я закрыл ее собой. Это все, что я мог сделать. Я просто хотел убедиться, что она в порядке", — рассказал Джон Ричардсон, свидетель.

За несколько часов до этого преступления, на другом конце страны произошло еще одно нападение – и также на религиозной почве. В штате Нью-Йорк во время празднования Хануки 37-летний Томас Графтон ворвался с ножом в дом раввина недалеко от местной синагоги.

"Мужчина вошел сразу после празднования, так что большинство, примерно половина гостей, уже ушли. Раввина в комнате не было, и мы все побежали. Я увидел его сразу же. Обернулся — и увидел, что кто-то держит большой нож", — сообщил Джозеф Глюк, свидетель.

Нападавший успел ранить пятерых человек и скрылся с места преступления. Двое — в тяжелом состоянии.

"Слава Богу, никто не был убит. Это чудо Хануки, чудо, что никто не погиб", — говорит Исраэль Клаус, свидетель.

Нападение на еврейскую общину прокомментировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Он призвал бороться с антисемитизмом.

Куда резче высказался губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо: "Это внутренний терроризм. Это люди, которые намереваются причинить массовое насилие и посеять страх на основе расы, цвета кожи, вероисповедания. Это и есть определение терроризма".

За последнюю неделю произошла целая серия антисемитских акций. Как сообщили в отделе полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти, они работают с поступившими к ним сигналами о восьми эпизодах, случившихся за период с 13 декабря.

Всего же, как сообщил начальник нью-йоркской полиции Дермот Ши, в этом году количество преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке увеличилось на 22%. В целом, этот год стал для США рекордным по числу массовых атак – произошел 41 инцидент, жертвами стали 211 человек.