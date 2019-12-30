Испанец намерен со второй попытки добраться на велосипеде до Иркутска

Путь длиной в пять тысяч километров. Испанский велосипедист собрался доехать из Магадана до Иркутска в морозы на велосипеде. Для путешественника это уже вторая попытка. В прошлом году в декабре он едва не замерз на трассе "Колыма".

Первые километры по трассе "Колыма" испанскому путешественнику Хосе Андресу Абьян Пахаресу пока даются легко. Он тепло одет, за спиной рюкзак с палаткой, спальником и небольшим запасом еды. Началом дороги вполне доволен, говорит Андрес.

"Холодно, да. Низкая температура. Велосипед идет хорошо. Все хорошо. Хороший велосипед", — замечает путешественник.

Конечно, это только начало большого пути. В прошлом году испанец преодолел почти пятьсот километров. Но ночуя в палатке на трассе "Колыма", Андрес отморозил себе правую руку. Его буквально спасли проезжавшие мимо парни из Сусумана.

Путешественник вернулся в Магадан, где лечился в местном травмпункте, а затем улетел в родную Сарагосу, где еще пару месяцев восстанавливался после обморожения.

Теперь, говорит Андрес, он все понял про суровый колымский климат и подготовился лучше. Перед путешествием он поблагодарил своего магаданского врача и пообещал на этот раз быть осторожнее: "Хочу сказать спасибо за всю заботу обо мне. Я полностью выздоровел. И никаких проблем".

То же самое Андрес обещал ученикам колледжа в Сарагосе, где работает путешественник. Детям он продемонстрировал свою палатку и велосипед. И привез привет от них магаданским школьникам.

В Магадане испанец обменялся подарками с учениками тринадцатой гимназии. Показал ролик о своем колледже и отправился прощаться с городом.

"Что мне больше всего понравилось? Первое — это люди. И второе — этот мамонт. Я был около него и в прошлом году. Но тогда было много снега. Мне вообще очень понравился Магадан. И люди хорошие, и я уже знаю магазины, банки, как будто я в своем доме", — рассказал путешественник.

Памятник мамонту на берегу Охотского моря показался испанцу одним из самых интересных мест в Магадане. В город он, возможно, еще вернется на летнюю рыбалку. А пока ему предстоит сложная зимняя дорога.

Андрес планирует преодолевать по сорок километров сутки. Передвигаться только в период короткого святого дня. Спать намерен в палатке на обочинах дороги.

На этот раз о едущем испанце хорошо осведомлены в городах и поселках по его маршруту. При нем даже грамота от мэра Магадана, в которой просят помогать рисковому велосипедисту. В конечную точку — в Иркутск Хосе Андрес Абьян Пахарес планирует прибыть во второй половине марта.