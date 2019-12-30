Омбудсмен РФ поблагодарила лидеров "нормандской четверки" за освобождение пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила благодарность главам "нормандской четверки" после завершения обмена пленными между Киевом и Донбассом.

Как передает телеканал "Россия 24", омбудсмен подчеркнула, что выполнение Минских договоренностей в полном объеме является единственным приемлемым путем защиты людей в зоне конфликта на Донбассе.

Ранее благодарность своим коллегам по "нормандской четверке" выразил президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что все о чем по обмену пленными лидеры стран договорились в Париже — выполнено.

29 декабря Киев и Донецк с Луганском обменялись удерживаемыми лицами. ДНР и ЛНР вернули более 80 человек, Украина – около 120. При этом среди последних были пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвиняли в расстреле протестующих на Майдане в феврале 2014-го.