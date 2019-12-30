Сорвавшаяся с высоты гимнастка из Владивостока находится в тяжелом состоянии

Упавшая с высоты артистка цирка во Владивостоке находится в тяжелом состоянии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал представитель городской клинической больницы №2.

Пострадавшую зовут Елена Приходская. Инцидент произошел в воскресенье днем, когда она при переходе от одного трюка к другому сняла с руки страховочную петлю. Представители Владивостокского государственного цирка затруднились объяснить, почему артистка не надела ее обратно. На глазах у сотен зрителей девушка сорвалась с высоты пяти метров и рухнула на манеж.

Характер полученных артисткой травм врач уточнять отказался, заметив лишь, что ей оказывают всю необходимую помощь.

В субботу, 28 декабря, похожий случай произошел в Тольятти, где артист во время выступления упал с каната.