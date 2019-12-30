Один из лучших: Семак высказался о форме Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о самочувствии нападающего команды Александра Кокорина. Наставник сине-бело-голубых заявил, что в настоящий момент футболист упорно тренируется и является одним из лучших в составе.

"Александр соскучился по футболу. Мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам. После паузы в чемпионате он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям Александр – один из лучших в команде", – цитирует Семака Чемпионат.com.

Напомним, что ранее Александр Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы. В заключении он провел почти год и был выпущен на свободу по УДО вместе с братом Кириллом и экс-футболистом "Краснодара" Павлом Мамаевым.