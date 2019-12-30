В Китае посадили генетика, "изготовившего" генно-модифицированных девочек

Ученый-генетик Хэ Цзянькуй, заявившего в 2018 году о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, приговорен в Китае к трем годам тюремного заключения и 3 миллионам юаней штрафа (около 422,5 тысячи долларов).

Как передает РИА Новости, новость об этом опубликована на сайте народного суд района Наньшань города Шэньчжэнь на юге КНР.

По тому же уголовному делу проходят еще двое ученых — Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Первый приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 миллион юаней (140,8 тысячи долларов), второй — к 1 году и 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней (70,4 тысячи долларов).

В ноябре 2018 года Хэ Цзянькуй проинформировал мировую общественность о рождении младенцев, чья ДНК была модифицирована так, чтобы их организм смог противостоять заражению ВИЧ. После этого Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения провел расследование данного заявления, придя к выводу, что действия генетика нарушают законы Китая.