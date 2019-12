Актер Зак Эфрон заразился смертельной болезнью в Новой Гвинее

Известный американский актер Зак Эфрон заразился смертельной болезнью во время съемок своего нового шоу в Папуа — Новой Гвинее, сообщает ТАСС.

В начале декабря 32-летний артист заразился одной из форм брюшного тифа, которая при отсутствии должного ухода быстро приводит к смерти. Эфрона на самолете вывезли из джунглей в больницу австралийского Брисбена, где он и прошел курс лечения. Оттуда Зак вылетел домой в США, и, по его словам, Рождество отмечал дома с семьей и друзьями. Актер успокоил поклонников, что находится в полном порядке, и пожелал удач в 2020 году.

Популярен Зак Эфрон стал благодаря участию в фильме High School Musical (2006). Также он снялся в картинах Charlie St. Cloud (2010), The Lucky One (2012), That Awkward Moment (2014).