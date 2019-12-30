Этапом из Твери: с северо-запада на Москву идет метель

В центр России приходят снегопады. Ненастье идет в центр страны с северо-запада. В выходные из-за метелей в Мурманской области закрывали федеральную трассу "Кола". Видимость моментами приближалась к нулевой. В сторону Териберки из областного центра формировали колонны в сопровождении машин ГИБДД и снегоуборочной техники. Дорога в 180 километров занимала 6-7 часов. Настоящая пурга в последние сутки разыгралась в Ненецком автономном округе. Заметало также республику Коми.

По данным синоптиков, максимально ветер усиливался в Ненецком автономном округе, в поселке Индига до ураганных 30-метров в секунду. Стал крепчать ветер также в Карелии и Ленинградской области. Там порывы ночью достигали 18 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге задувало значительно слабее. Но больше жителей и гостей города интересовало другое: в городе, наконец, начался снегопад. Причем, местами он переходил в метель. Ночью газоны и асфальт в северной столице побелели. Отвыкшие от зимней погоды петербуржцы острили мол, наконец-то, вспомнили, как выглядит снег.

Ну а в Москве сугробы только в одной точке города, и те искусственные. Чтобы насыпать одну единственную снежную горку, на Тверскую улицу свезли ледяную крошку с городских катков. Прошедший в конце недели снегопад так и не смог сформировать снежного покрова.

Сегодня ситуация может измениться. Сейчас к столице движется атмосферный фронт циклона. Это он вчера днем и ночью засыпал снегом Санкт-Петербург, Поморье и Заполярье. По последним данным, сейчас осадки уже охватили Тверскую область

Зона штормовой погоды в течение дня расширится. Порывы до 15 метров в секунду и более до конца дня могут наблюдаться практически во всех регионах северной половины Европейской России.

Разгонять ветер будут перепады атмосферного давления. В Москве оно пока повышено -754 мм. Но уже в середине дня опустится на 10 единиц. Ночью падение продолжится, и к завтрашнему утру стрелки барометров приблизятся к отметке 730 мм и 31 декабря давление окажется на 17 единиц ниже привычных для Москвы значений.

Еще более низкое атмосферное давление ожидается в Петербурге — на 20 единиц ниже нормы. Северная столица уже оказалась в теплом секторе активного атлантического циклона. По последним данным, в городе +2 градуса, в течение дня потеплеет до +4. И осадки повсеместно будут идти в виде дождя. При этом порывы юго-западного, западного ветра будут достигать 15 м/с. Завтра волна тепла начнет спадать, но будет по-прежнему сыро, ветрено и аномально тепло, на 7-8 градусов выше нормы.

К Москве пока еще только приближается теплый фронт циклона. В столице начал усиливаться ветер, к вечеру в порывах он окрепнет до 17 м/с. В середине дня пойдет снег, и закружат метели. Наконец, сформируется снежный покров. Но морозы, и так небольшие, начнут ослабевать, и уже ночью температура повысится до ноля градусов, а завтра уйдет в плюс. Осадки будут идти в виде дождя и мокрого снега, и на дорогах образуется снежная каша.