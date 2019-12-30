Россиянка Дорошина взлетела на 67 мест в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию чемпионской гонки организации. Россиянка Ольга Дорошина совершила стремительное восхождение, поднявшись в рейтинге с 118-й позиции на 51-е место.

Российская теннисистка в декабре сумела дойти до полуфинала турнира серии ITF в Нави-Мумбаи, что позволило ей значительно улучшить свои позиции в чемпионской гонке WTA.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Виталия Дьяченко. Она располагается на втором месте. Еще одна представительница России Екатерина Александрова идет четвертой. Лидирует в чемпионской гонке Ана Богдан из Румынии.