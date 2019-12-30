Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Двухлетнего мальчика без одежды обнаружили прохожие, обратившие внимание на крики у стены дома по улице Кузьмина. Малыша быстро передали прибывшим медикам, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Полицейские опрашивают родителей и соседей с целью выяснить, что произошло в квартире, с балкона которой и выпал ребенок.