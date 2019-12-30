Число пострадавших в ДТП под Псковом увеличилось до 24

До 24 человек увеличилось число пострадавших в результате опрокидывания следовавшего из Белоруссии автобуса на трассе в Псковской области, сообщили в областной администрации.

Принадлежащий частной белорусской компании автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург — он вез 50 жителей республики на экскурсию. Около 02:50 ночи понедельника в районе деревни Подборовье в Псковском районе водитель не совладал с управлением, в итоге транспорт съехал в кювет и завалился на бок. По предварительной версии, причиной стало обледенение обочины.

Первоначально сообщалось о 18 пострадавших, но позже за помощью обратились еще шесть человек. В больницу доставили 13 взрослых пассажиров автобуса и трех девочек 9, 11 и 13 лет. Все они получили ушибы грудных клеток, ушибы головы и переломы ключиц, их жизням ничего не угрожает.