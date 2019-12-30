Хоккеисты "Салавата Юлаева" завершили выступление на Кубке Шпенглера

Хоккейный клуб "Салават Юлаев", представляющий Россию на Кубке Шпенглера, встречался в четвертьфинале турнира с чешской командой "Оцеларжи Тршинец". Уфимские хоккеисты уступили сопернику со счетом 2:3 и выбыли из претендентов на медали.

За победителей шайбы забросили Иржи Полански, Матей Странски и Ростислав Мартынек. У проигравших отличились Алексей Кручинин и Данил Башкиров.

На групповом этапе "Салават Юлаев" проиграл "Амбри Пиотте" (1:4) и ТПС (3:4). Напомним, что на Кубке Шпенглера российский клуб выступал в ослабленном составе.