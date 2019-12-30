"Краснодар" досрочно вернул Сорокина из аренды в "Рубине"

Руководство футбольного "Краснодара" приняло решение вернуть в команду защитника Егора Сорокина из "Рубина". В казанском клубе 24-летний футболист выступал на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Сорокин будет играть за "Рубин" до конца нынешнего сезона. Однако "Краснодар" воспользовался возможностью досрочно прервать аренду. Игрок присоединится к "быкам" после отпуска, связанного с перерывом в чемпионате России.

⚡️«Краснодар» прерывает аренду Егора Сорокина.



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В нынешнем сезоне Сорокин провел за "Рубин" 15 встреч в российском первенстве и Кубке страны.