Стало известно, кто возглавит "Современник" вместо Волчек

Новым художественным руководителем "Современника" назначен 59-летний театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков, который сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Собеседник агентства отметил, что Рыжаков возглавит "Современник" с 4 января 2020 года, а обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

26 декабря умерла возглавлявшая "Современник" с 1972 года Галина Волчек. Ей было 86 лет. 29 декабря в театре прошло прощание с ней и в тот же день на Новодевичьем кладбище состоялись похороны.

Галина Борисовна вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым стала в 1956 году основателем театра "Современник". Первым художественным руководителям стал Ефремов, после его ухода во МХАТ театр возглавила его ученица, режиссер и актриса Галина Волчек, которая на сцене "Современника" поставила более 30 спектаклей по произведениям разных авторов.

Рыжаков окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище им. Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В 1993 году стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи, также является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени А. М. Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге. Центр имени Мейерхольда он возглавлял с сентября 2012 года.