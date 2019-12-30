Каждый день по 200 тысяч: в Москве схвачена банда квартирных аферистов

Полицейские выявили и задержали группу, занимавшуюся мошенничеством в сфере услуг по аренде жилья в Москве.

Аферисты размещали на различных интернет-ресурсах объявления о сдаче в аренду жилых помещений по низким ценам, а во время телефонных разговоров с людьми, заинтересовавшихся этой рекламой, представлялись сотрудниками агентств недвижимости и приглашали прийти в офис для выбора подходящей квартиры.

Затем, после подписания договора и передачи денег, людям сообщали о времени встречи "с собственником жилья", однако в назначенное время и место аферисты не являлись.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ежедневно мошенники таким образом получали около 200 тысяч рублей.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела продолжается. Трое обвиняемых заключены под стражу, 13-ти фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.