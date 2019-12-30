С сигаретой во рту: в Подмосковье впервые за несколько лет от взрыва петарды погиб человек

Трагедией завершился запуск фейерверков в подмосковном Клину — отвечавший за торжественное мероприятие мужчина не вовремя закурил и в итоге был убит пиротехникой. Для Подмосковья этой первый случай за последние годы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМЧС Федор Польшин.

ЧП произошло поздним вечером 28 декабря во дворе частного дома, где компания молодых людей отмечала день рождения друга. Празднество должно было завершиться красочным пуском фейерверков, но сделать удалось только два залпа. Третья петарда рванула прямо в руках у подвыпившего 33-летнего мужчины. Судя по рассказам товарищей, перед пуском он закурил и нагнулся к фейерверку с тем, чтобы зажечь фитиль, однако искра от сигареты сработала первой.

Мужчина не успел даже распрямиться — заряд рванул у него в руках и прилетел в лицо. Пострадавший получил тяжелые травмы рук, лица и шеи и скончался до приезда скорой помощи.

Польшин отметил, что мужчина нарушил элементарные правила безопасности. Этот случай единственный в Подмосковье "за многие последние годы", добавил он.