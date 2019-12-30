Брошенную матерью на обочине трехмесячную девочку нашли мертвой

В Кузбассе после шести дней поиска обнаружили мертвой трехмесячную девочку, которую мать оставила на обочине, сообщили в региональном управлении СКР.

Страшную находку утром 30 декабря сделали в сугробе на обочине дороги Яшкино — Юрга — тело малышки находилось в хозяйственной сумке. Дату смерти предстоит установить экспертам, но, предположительно, это 24 декабря, когда в полицию поступило сообщение об исчезновении 36-летней кемеровчанки и ее трехмесячной дочери.

Женщину за рулем легковушки остановили по пути в Томск, но ребенка при ней не было. Мать путанно пояснила стражам порядка, что в дороге дочь поперхнулась, да так что она сочла ее мертвой и оставила тело на обочине. Место она не запомнила, чем и объясняются затянувшиеся поиски, в которых принимали участие 120 человек.

Следователям и волонтерам пришлось прочесать около 40 километров дороги, прежде чем они обнаружили припорошенный снегом баул с телом девочки. Пролить свет на причины гибели должна судебно-медицинская экспертиза, правоохранители не исключают, что малышка могла быть убита.