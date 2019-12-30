Володин: Россия откажется от участия в ПАСЕ, если столкнется с дискриминацией

После встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может отказаться от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы, если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации, передает телеканал "Россия 24".

Паскье посетила Россию и провела переговоры с делегацией Госдумы. Володин отметил, что это был первый визит в Россию председателя ПАСЕ.

По словам спикера, на встрече обсуждались вопросы, связанные с участием российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы. Участники встречи детально проговорили все нюансы, еще раз подчеркнув, что участие возможно исключительно на равных.

"Лишь на равных, с участием российских депутатов, когда они имеют право свою точку зрения изложить, и проголосовать, и участвовать в рассмотрении всех вопросов, мы можем участвовать в работе ПАСЕ, — сказал спикер Госдумы в интервью телеканалу "Россия 24".

Володин подчеркнул, что ущемление прав, которые были, — недопустимы. "В будущем не видим своего участия в Парламентской ассамблее, если будут вновь нарушаться права нашей делегации и какая-то дискриминация будет в отношении нашей страны", — отметил он.

Как сообщалось, в апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.