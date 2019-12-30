НХЛ. "Нэшвилл" вызвал россиянина Тренина из фарм-клуба

Российский нападающий фарм-клуба "Нэшвиил Предаторз" Яков Тренин был вызван в основную команду. Об этом сообщил официальный сайт "хищников".

22-летний хоккеист дебютировал в чемпионате Национальной хоккейной лиги в октябре 2019 года. Он провел за "Нэшвилл" шесть матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Тренин является воспитанником челябинского хоккея. В 2014 году он переехал за океан и выступал в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.