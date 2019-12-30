Прохожий спас девушку, "выдернув" ее из-под колес неуправляемого фургона. Видео

Случайный очевидец предотвратил трагедию, которой мог закончиться дорожный инцидент, произошедший в понедельник, 30 декабря, во Владивостоке.

Водитель фургона потерял управление из-за гололеда, и машина бесконтрольно покатилась с горки. У нее на пути оказалась девушка – она попыталась пересечь проезжую часть по переходу, но не смогла сделать этого из-за того же гололеда.

Мужчина, проходивший мимо, заметил упавшую даму и, мгновенно сориентировавшись в ситуации, поспешил на помощь, выдернув поскользнувшуюся девушку буквально из-под колес автомобиля.