РПЦ: каноническая церковь Черногории может повторить судьбу украинской

В Черногории введение закона о свободе вероисповеданий может грозить массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как случилось на Украине. Об этом говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.

В документе новый указ президента Джукановича называют циничным ударом по церкви. Закон, уверены в РПЦ, не обеспечивает свободу вероисповедания, а направлен на отчуждение от многовековой исторической памяти народа. Таким образом, власти Черногории произвольно и незаконно вторгаются в область канонического права, а последствиями будут изъятие храмов у законных владельцев и передел собственности.

Закон вызвал массовые протесты как в Черногории, так и в других балканских странах. В конце прошлой недели в Подгорице полицейскими был избит епископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий. Накануне в беспорядках пострадали четверо сотрудников полиции.

"Голосование в Скупщине запустило процессы, способные в обозримом будущем привести к таким печальным последствиям, как массовое нарушение прав верующих, изъятие храмов у их законных владельцев и передел собственности", — говорится в послании.