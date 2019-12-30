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30 декабря 201911:36

Пожары в Австралии: МИД РФ предупредил об эвакуации в штате Виктория

Пожары в Австралии: МИД РФ предупредил об эвакуации в штате Виктория

МИД России предупредил соотечественников, которые сейчас находятся в Австралии, об эвакуации 30 тысяч жителей в юго-восточном штате Виктория из-за быстрого распространения природных пожаров.

Взять пламя под контроль не удается. Ситуацию усугубляет жаркая и засушливая погода, передает "Россия 24".

Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии уже достиг столицы штата Виктория — Мельбурна.

Последние несколько недель огненная стихия не отпускала Новый Южный Уэльс, Сидней регулярно оказывался в дымовой завесе.

В штате объявили режим ЧС. Погибли двое пожарных, троих госпитализировали с тяжелыми ожогами.

Огонь на 30 процентов сократил численность коал. Несмотря на то, что пожары в Австралии, где сейчас лето, не редкость, такой катастрофической ситуации ещё не было.

Премьер-министру ранее пришлось извиняться, что во время ЧП он уехал на Гаваи.


Скотт Моррисон досрочно прервал отпуск и возвратился в Сидней.

Между тем, власти приняли решение не распространять на этот город полный запрет на разведение огня, так что традиционный новогодний фейерверк в Сиднее все-таки состоится.

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