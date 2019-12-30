Рабочий чудом выжил, пролетев в шахте лифта 22 этажа

В Китае рабочий чудом остался жив, пролетев 22 этажа. Как сообщает местная пресса, мужчина ждал лифта на 30-м этаже здания.

Двери открылись и он, не глядя, шагнул вперед. Однако оказалось, что сама кабина не пришла.

Рабочий пролетел до 8-го этажа и только там смог ухватиться за металлический трос лифта.

Через некоторое время он обнаружил, что на телефоне есть сигнал, и вызвал спасателей.

Они прибыли через 5 минут и вызволили несчастного, который провисел в шахте около 20 минут.



Рабочих натерпелся страху, но никаких травм, к счастью, не получил, поскольку был в специальных перчатках, сообщает AsiaOne.