Джексон отрицает договорной характер боя с Емельяненко

Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон, уступивший нокаутом в первом раунде россиянину Федору Емельяненко на турнире Bellator в Японии, опроверг слухи о договорном поединке с Последним императором.

"Никогда не стану проводить договорные бои. Федор одержал победу справедливо. В этом поражении виноват только я", – написал Джексон на своей странице в Instagram.

Напомним, что 29 декабря в рамках турнира Bellator в Японии Федор Емельяненко в первом раунде отправил Куинтона Джексона в нокаут, досрочно завершив поединок. Россиянин планирует провести еще два боя, прежде чем завершить профессиональную карьеру.