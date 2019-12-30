Песков: переговоры с Украиной по газу - непростая работа

До окончания контракта на транзит российского газа через Украину от 2009 года осталось менее двух дней, но известий о его пролонгации в 2020 году пока нет​​​, передает РИА Новости.

С четверга и до поздней ночи воскресенья в Вене шли российско-украинские переговоры по согласованию пакета документов в рамках достигнутых договоренностей. В последний день к участникам процесса присоединились все уполномоченные руководители "Газпрома" и украинских компаний и министерств.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока нечего сказать. "Идут переговоры. Ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед, делая какие-то прогнозы", — сказал Песков.