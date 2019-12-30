Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове

Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах Москвы.

Отмечается, что экипаж самолета Boeing 787 около 07:30 подал сигнал тревоги и совершил посадку в Домодедово.

Сообщается, что пассажиры экстренно севшего в Москве лайнера вылетят в столицу Норвегию резервным бортом после 16:00 мск.