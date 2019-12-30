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30 декабря 201913:19

Обновленная набережная реки Сочи откроется в феврале

Фото: администрация Сочи

Обновленная набережная Сочи откроется в феврале. Как сообщает ГТРК "Кубань", речь идет не о морском побережье, а о реке, протекающей в черте города.

Реконструкция территории началась еще осенью, в ноябре. Сейчас, по информации пресс-служба мэрии, основная часть работ уже закончена. По улицам Чайковского и Конституции отремонтированы бетонные парапеты длиной два километра. Рабочие заменили брусчатку, бордюры, полностью обновлена тактильная плитка. Для велосипедистов открыта специальная дорожка, которая покрыта плиткой, подсвечивающейся от солнечной энергии.

Благоустроен парк на улице Конституции. Здесь появились фигурки из любимых мультфильмов. Обновлена детская площадка, зона для занятий спортом. Теперь осталось обновить освещение и оборудовать подсветку деревьев и кустарников.

Текст: ГТРК "Кубань"

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