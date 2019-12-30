Роскачество рассказало об опасных консервах

Роскачество предупредило потребителей о признаках, которые могут говорить о некачественных консервированных продуктах.

Прежде всего, советуют эксперты, не стоит покупать банки, которые вздуты, деформированы или подтекают.

Разумеется, надо посмотреть дату производства, срок и условия хранения. Причем, определить, соблюдаются ли эти условия, можно непосредственно в торговом зале, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Также признаком негодности консервов является ржавчина на закаточном шве или на поверхности упаковки, а белковый налет на поверхности продукта свидетельствует о том, что при изготовлении было использовано не безупречно свежее сырье.

Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.