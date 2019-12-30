Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Начало января в Москве и области будут сырыми и теплыми, сугробов ждать не стоит, сказал "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как и ожидалось, в понедельник из-за теплого атмосферного фронта ожидается снег и метель. В конце дня потеплеет — ночью уже будет около нуля. 31 декабря, днем ожидается небольшой "плюс" и мокрый снег с дождем. В результате нежный покров, успевший образоваться за последние дни, почти повсеместно растает, уточнил Вильфанд.

В новогоднюю ночь температура начнет незначительно снижаться: в полночь в Москве от 0 до +1 градуса, возможно, будут незначительные осадки — "снежинки будут появляться", сказал Вильфанд. Утром 1 января около -2, днем уже до -3.

В ночь на 2 января мороз до -4 в Москве и до -7 в Подмосковье, но днем снова потеплеет — столбики термометров перейдут через нулевую отметку и остановятся на небольшом "плюсе".

Примерно такой, по словам метеоролога, погода будет до 4 января: -3, +2 днем и ночью, небольшие осадки в разных фазах, при этом в Гидрометцентре не ждут, что ляжет снег.

5 января ожидается очередное небольшое понижение температуры. По предварительным данным, на Рождество 7 января в Москве все-таки будет "минус".

Синоптик отметил, что уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.

"В мире 2019 год будет вторым в ряду самых теплых. Первое место занимает 2016 год".

Также 2019 годы стал самым теплым для Москвы. По словам Вильфанда, несмотря на отсутствие максимумов температур в столице, в среднем в году было теплее обычного.