Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал Равиль Тугушев, один из адвокатов Шамсутдинова, который вместе с несколькими сослуживцами был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях в воинской части.

Другой защитник Шамсутдинова Руслан Нагиев отметил, что проводится доследственная проверка вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денег.

25 октября 2019 Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".